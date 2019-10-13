В Центральной Канаде объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада

Власти центральной канадской провинции Манитоба объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада. Как сообщил в субботу телеканал CNBC, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр провинции Брайан Паллистер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Национального метеобюро, снегопад начался в южной части региона в среду, в настоящее время местами уже выпало до 60 см снега. Осадки в регионе продолжаются.

Из-за непогоды более 53 тыс. жилых домов, магазинов, госучреждений и других строений обесточены, из них 27 тыс. - в столице провинции Виннипеге. Аварийные бригады занимаются восстановлением поврежденных линий электропередачи, но о сроках завершения работ не сообщается.

По последним данным, как минимум один человек получил ранения из-за падения ветки дерева. Пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии. Сообщается о задержках рейсов в аэропортах, также полиция временно закрыла движение автотранспорта по некоторым дорогам, так как их не успевает чистить спецтехника.

Введение режима чрезвычайной ситуации позволяет канадским регионам получить дополнительное финансирование из федерального центра, а также привлечь новые ресурсы для ликвидации последствий непогоды.

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