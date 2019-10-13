Феттель выиграл квалификацию Гран-при Японии "Формулы-1"

13 октября 2019 07:07 (UTC+04:00)

Немец Себастьян Феттель, выступающий за команду "Феррари", показал лучшее время в квалификации Гран-при Японии - 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС

Лучший круг 32-летний пилот проехал за 1 минуту 27,064 секунды, он завоевал вторую поул-позицию в сезоне (57-ю в карьере). Второе место занял его напарник по команде - Шарль Леклер из Монако (отставание 0,189 секунды), третьим стал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас (+0,229). До этого четыре раза подряд первым в квалификации становился Леклер.

Польский гонщик "Уильямса" Роберт Кубица попал в аварию на первых минутах квалификации и не успел показать зачетное время. В том же повороте через несколько минут в барьеры врезался датский пилот "Хааса" Кевин Магнуссен. После обеих аварий квалификация прерывалась красными флагами.

Квалификация должна была состояться в субботу в 9:00, однако была перенесена на воскресенье из-за тайфуна "Хагибис". Третья сессия свободных заездов была отменена.

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