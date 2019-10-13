Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе

13 октября 2019 07:46 (UTC+04:00)

Полицейские в штате Техас приехали по вызову соседа выяснить, почему дверь в одном из домов широко открыта, а когда увидели в окне хозяйку - застрелили ее, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Стрелявший офицер полиции - белый мужчина, погибшая - чернокожая женщина. Такие случаи часто провоцируют в США протесты и беспорядки. Офицер поступил на службу в полицейское отделение округа Форт-Уэрт в апреле 2018 года. Сейчас он отстранен от службы до выяснения обстоятельств дела.

"Сотрудники полиции, находившиеся на задании, обыскивали периметр дома и увидели человека, стоящего внутри здания у окна. Расценив ситуацию как угрозу, офицер полиции схватил табельное оружие и совершил один выстрел в человека, находившегося в здании", - сообщается в пресс-релизе.

Женщина скончалась от ранений на месте. По данным газеты New York Times, полицейских вызвал сосед погибшей, чтобы проверить, почему входная дверь их дома была широко открыта.

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