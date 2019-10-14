В Эквадоре начались переговоры между властями страны и протестующими

14 октября 2019 04:29 (UTC+04:00)

Переговоры между властями Эквадора и представителями коренного населения страны, протестующего против экономических реформ правительства, начались в воскресенье с почти трехчасовой задержкой. Трансляцию встречи в прямом эфире ведет на своем сайте газета El Universo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Переговоры проводятся при посредничестве местного представительства ООН и Конференции эквадорских католических епископов. Место проведения встречи президента Эквадора Ленина Морено с представителями объединений коренных народов не уточняется. Ранее сообщалось о намерении протестующих добиваться отмены президентского указа об отказе от субсидирования цен на топливо, вызвавшего резкий рост цен на горючее.

1 октября глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение.

В субботу мэр столицы страны Хорхе Юнда Мачадо заявил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу протестующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо. Позже Морено принял решение ввести комендантский час в Кито и окрестностях.

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