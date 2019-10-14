Путин и король Саудовской Аравии обсудили военно-техническое сотрудничество

14 октября 2019 22:06 (UTC+04:00)

Эффективность диалога РФ и Саудовской Аравии в плане урегулирования рынка нефти доказана, диалог будет продолжаться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Диалог будет продолжаться, эффективность российско-саудовского диалога в плане регулирования этого рынка доказана, она себя подтвердила. Это взаимодействие будет продолжаться", - отметил он.

Также Песков сообщил, что Путин и король Саудовской Аравии обсуждали военно-техническое сотрудничество, диалог также будет продолжен.

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