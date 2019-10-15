Эмиратские войска передали саудовским контроль над аэропортом временной столицы Йемена

Находящиеся во временной столице Йемена городе Аден войска ОАЭ передали контроль над местным аэропортом силам возглавляющей аравийскую коалицию Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Передислокация войск происходит в рамках усилий по прекращению обстроившегося около двух месяцев назад противостояния между сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС) и международно признанным правительством Йемена. Как отмечает телестанция, ранее были достигнуты договоренности о размещении саудовских сил в Адене вместо подразделений ВС Объединенных Арабских Эмиратов.

7 августа в Адене, куда еще несколько лет назад из захваченной мятежниками-хуситами Саны перебралось руководство страны, начались вооруженные столкновения между проправительственными силами и сторонниками ЮПС, в финансовой и военной поддержке которого власти обвиняют ОАЭ. Сепаратистам, требовавшим отстранить президента Абд Раббо Мансура Хади, которого они называли ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" (йеменское крыло ассоциации "Братья-мусульмане", удалось взять под контроль госучреждения, армейские базы и президентский дворец.

Через несколько дней после саудовского вмешательства южане формально согласились оставить занятые позиции и пойти на переговоры с властями, которые Эр-Рияд предложил провести в Джидде. Однако позднее они захватили новые территории, в том числе в соседних провинциях. Между тем саудовским посредникам во время непрямых переговоров враждующих сторон за последний месяц удалось добиться определенного прогресса, и, как передавало агентство Reuters, сейчас они близки к заключению сделки, согласно которой ЮПС может получить ряд министерских портфелей в обмен на передачу командования своими военизированными отрядами признанному мировым сообществом кабмину.

Известно, что в рамках передислокации силы ОАЭ начали отвод своих войск из временной столицы еще на прошлой неделе. В то же время саудовцы постепенно наращивают контингент в Адене, занимая контролировавшиеся ранее эмиратами позиции и объекты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.