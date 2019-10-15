Президент Эквадора аннулировал указ об отмене субсидий на топливо

Президент Эквадора Ленин Морено в понедельник подписал декрет, который аннулировал указ об отмене субсидий на топливо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Признать утратившим действие указа №883 (об отмене субсидий на топливо - прим. ТАСС) от 1 октября 2019 года", - говорится в документе.

Декрет №894 был подписан в городе Гуаякиль.

1 октября глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. 13 октября власти страны под давлением протестующих согласились аннулировать указ, вызвавший массовые манифестации. Противники действий правительства в свою очередь согласились прекратить акции неповиновения.

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