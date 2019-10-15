Более 20 человек погибли во время оползня в Эфиопии

15 октября 2019 22:31 (UTC+04:00)

По меньшей мере 22 человека стали жертвами оползня на юге Эфиопии. Об этом во вторник сообщило AFP со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, оползень произошел в воскресенье после десяти часов сильных дождей. В настоящее время спасателям удалось извлечь из-под завалов 17 тел погибших. Отмечается, что среди жертв шесть детей и девять женщин.

Представитель местных властей заявил AFP, что, хотя оползни не редкость на юге Эфиопии, этот удар стихии стал самым сильным на его памяти.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео поздравил премьера Эфиопии с присуждением Нобелевской премии мира за 2019 год
Другие страны 12 октября 22:55
Эфиоп Десиса выиграл марафон на чемпионате мира по легкой атлетике
Другие страны 6 октября 04:06
В Эфиопии задержаны готовившие серию атак террористы
В мире 22 сентября 01:12
Нетаньяху встретился с премьер-министром Эфиопии
Израиль 2 сентября 09:52
Военный совет Судана заявил о готовности к переговорам
В мире 30 июня 22:16
Оппозиция в Судане согласилась с предложением Эфиопии по решению кризиса
Другие страны 23 июня 23:11
Лента новостей
Нурсултан Назарбаев: Успех тюркской интеграции имеет стратегическое значение для укрепления безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве
Политика 23:11
Президент Кыргызстана: Под председательством Азербайджана сотрудничество в развитии экономики, торговли, инвестиций и других сферах будет еще больше укрепляться
Политика 23:06
Президент Ильхам Алиев: Будучи надежной транзитной страной Азербайджан продолжает свои усилия для выхода тюркоязычных стран к мировым рынкам
Политика 22:41
Президент Ильхам Алиев: За последние 16 лет экономика Азербайджана выросла более чем втрое
Политика 22:39
Президент Азербайджана: Армения, разрушающая священные для мусульманского мира мечети, не может быть другом для мусульманских стран
Политика 22:15
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является одной из стран, которая больше всех инвестирует в экономику Турции
Политика 22:07
Полиция применила слезоточивый газ на манифестации пожарных в Париже
Европа 22:00
Президент Ильхам Алиев: Передача Зангезурской области от Азербайджана Армении в свое время разделила тюркский мир с географической точки зрения
Политика 21:51
СМИ: ВС Турции заняли несколько деревень вдоль трассы Алеппо - Телль-Тамер
Турция 21:24