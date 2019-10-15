Более 20 человек погибли во время оползня в Эфиопии

По меньшей мере 22 человека стали жертвами оползня на юге Эфиопии. Об этом во вторник сообщило AFP со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, оползень произошел в воскресенье после десяти часов сильных дождей. В настоящее время спасателям удалось извлечь из-под завалов 17 тел погибших. Отмечается, что среди жертв шесть детей и девять женщин.

Представитель местных властей заявил AFP, что, хотя оползни не редкость на юге Эфиопии, этот удар стихии стал самым сильным на его памяти.

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