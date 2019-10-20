Глава Пентагона прибыл в Афганистан для налаживания контактов с талибами

20 октября 2019 16:49 (UTC+04:00)

Министр обороны США Марк Эспер прибыл в воскресенье в Афганистан, чтобы попытаться возобновить переговоры с представителями радикального движения "Талибан", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Цель все еще заключается в том, чтобы в конце концов достичь мирного соглашения, политического соглашения - это наилучший вариант", - приводит оно слова Эспера, информация о визите которого заранее не распространялась. Глава Пентагона также планирует встретиться с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями "Талибана". Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану в сентябре этого года подтвердил факт достижения с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей, помимо прочего, вывод из страны более 5 тысяч американских военнослужащих. Однако затем президент США Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде.

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