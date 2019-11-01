В Чернобыле поставлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения

1 ноября 2019 23:05 (UTC+04:00)

Чернобыльскую зону отчуждения за 10 месяцев этого года посетило 107,6 тыс. человек, что на 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом передает Trend со ссылкой на и Интерфакс.

Это новый рекорд,сообщило Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в пятницу.

Больше всего посетителей приезжают из-за границы - почти 80%.

Страны-рекордсмены: Великобритания - 15738, Польша - 9378, Германия - 7826, США - 5580, Чехия - 4063 туриста. Украинцев среди гостей зоны 22468 человек

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