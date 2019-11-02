На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима

2 ноября 2019 20:42 (UTC+04:00)

Японские специалисты зафиксировали извержение вулкана Сацума-Иодзима, который расположен на одноименном острове на юго-западе страны. Об этом сообщило в субботу национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве призывают проживающих на острове людей сохранять бдительность и не приближаться к вулкану. Судя по кадрам, которые демонстрирует телеканал NHK, из его кратера идет белый дым.

Остров Сацума-Иодзима находится в 100 км к югу от города Кагосима, который расположен на крупном острове Кюсю. На расстоянии 2,5 км от кратера вулкана имеется небольшая деревня с населением около 100 человек.

Япония расположена в крайне активной сейсмической зоне, на ее территории находится около 50 действующих вулканов.

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