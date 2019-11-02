Французский военный погиб в Мали при взрыве самодельной бомбы

Елисейский дворец сообщил в субботу о гибели французского военнослужащего в ходе антитеррористической операции в Мали. Согласно официальному коммюнике, он находился в бронированном автомобиле, который подорвался на мине, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Республики Эмманюэль Макрон с сожалением узнал о том, что сегодня утром во время операции в Мали бригадир Ронан Пуанто погиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства рядом с его бронеавтомобилем, когда он проезжал мимо", - говорится в заявлении президентской администрации.

Глава государства выразил соболезнования семье погибшего, а также поддержал французских военнослужащих в регионе Сахеля, участвующих в антитеррористических операциях. "Он подтвердил, что по-прежнему намерен бороться с терроризмом в Сахеле", - заключает пресс-служба Елисейского дворца.

В августе 2014 года Франция начала военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в пяти странах Сахело-сахарского региона (Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Нигер и Чад). "Бархан" стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 гг. в Мали.

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