Перевозчик готов доказать непричастность своего танкера к загрязнению побережья Бразилии

5 ноября 2019 03:26 (UTC+04:00)

Греческая компания Delta Tankers, которой принадлежит танкер, предположительно, сбросивший нефть в океан у берегов Бразилии, готова предоставить доказательства, опровергающие подозрения правоохранителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Delta Tankers обладает данными и документами, доказывающие непричастность ее судна к разливу нефти и последующему загрязнению побережья Бразилии, однако запросов на ознакомление с ними до сих пор не поступало", - приводит телеканал фрагмент документа, в котором уточняется, что Федеральная полиция Бразилии не обращалась в связи с инцидентом ни к Министерству морского флота Греции, ни к компании напрямую. В связи с ущербом репутации Delta Tankers проводит консультации с юристами на предмет будущего общения с властями Бразилии, отмечает телеканал.

Как сообщили Globo в правоохранительных органах, все запросы в адрес компании поступят по линии Международной организации криминальной полиции (Интерпол). По утверждению перевозчика, вышедший 19 июля из Венесуэлы танкер благополучно добрался до пункта назначения в Малайзии, где произвел разгрузку заправленной нефти в полном объеме (около 1 млн баррелей). В пятницу Федеральная полиция Бразилии в связи с инцидентом провела в Рио-де-Жанейро обыски в офисах двух компаний, связанных с владельцем танкера.

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