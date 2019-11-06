Французский спецназ ликвидировал в Мали главаря террористической группы

6 ноября 2019 02:59 (UTC+04:00)

Французские спецподразделения ликвидировали в ходе операции в Мали главаря террористической группы, тесно связанной с международной сетью "Аль-Каида", Абу Абдеррахмана аль-Магриби. Об этом сообщила во вторник агентству France Presse министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, выходец из Марокко был уничтожен в ночь на 9 октября во время спецоперации, которая проводилась совместно с малийскими силами. "Он был вторым в списке наиболее опасных террористов, разыскиваемых в зоне Сахеля, - отметила Парли, которая находится с визитом в Буркина-Фасо. - Нам удалось нейтрализовать одну из самых влиятельных фигур. Очень важно добиваться дезорганизации рядов террористов. И эту работу необходимо продолжать".

Франция начала операцию "Бархан" летом 2014 года совместно с правительствами пяти западноафриканских стран: Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада. Цель операции - продолжение борьбы с сетью исламистских группировок, действующих в регионе от Ливии до Гвинеи-Бисау. По данным AFP, в ней участвуют около 4,5 тыс. французских солдат.

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