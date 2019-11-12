В Бангладеш жертвами циклона "Булбул" стали 26 человек

По меньшей мере 26 человек стали жертвами обрушившегося на Бангладеш циклона "Булбул" за последние два дня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местная газета Daily Star.

Ране со ссылкой на интернет-издание bdnews24 сообщалось о 13 погибших.

Основной причиной гибели людей стали упавшие из-за сильного ветра деревья. Некоторые жители утонули, часть погибла в результате обрушения домов. Также пропавшими без вести числится 51 рыбак. Они вышли в море, несмотря на штормовое предупреждение, и не вернулись.

Также издание уточняет, что бушующая стихия повредила около 100 тысяч домов в 13 южных районах Бангладеш, выкорчевала тысячи деревьев, а осадки затопили места для рыбного промысла. В прибрежных районах страны было повреждено около 3 тысяч гектаров пахотных земель, часть из них оказалась затоплена. Кроме того, шторм снес много вышек сотовой связи и повредил линии электропередачи, а в некоторых городах прервалось электроснабжение.

Государственный министр по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Энамур Рахман в ходе брифинга заявил, что власти успешно эвакуировали 2,16 миллиона человек и доставили их в специально подготовленные убежища. Тем самым был минимизирован ущерб от циклона.

Газета также отмечает, что "Булбул" изначально считался "очень сильным циклоном", но впоследствии ослаб, когда обрушился на территорию Бангладеш поздно вечером в субботу.

Ранее со ссылкой на газету Times of India сообщалось, что порядка 460 тысяч человек в Индии оказались затронуты мощным тропическим циклоном "Булбул", который после прибрежных штатов Орисса и Западная Бенгалия обрушился на соседний Бангладеш. Жертвами циклона на северо-востоке Индии на вечер воскресенья стали 10 человек, свыше 60 тысяч домов оказались полностью разрушены.

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