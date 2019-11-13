В работе Facebook произошел сбой

13 ноября 2019 02:37 (UTC+04:00)

Пользователи социальной сети Facebook по всему миру во вторник столкнулись со сбоями в работе сайта, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля, Великобритании. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным Downdetector, 73% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 14% - на полное отключение социальной сети от работы, 11% испытывают проблемы со входом в свои аккаунты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Facebook запускает свой сервис онлайн-платежей
Другие страны 01:05
Facebook и Twitter опробовали методы борьбы с фейками на губернаторских выборах в США
США 7 ноября 15:22
СМИ сообщили о давлении Facebook на конкурентов за счет персональных данных
В мире 7 ноября 08:22
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее не путали с одноименной соцсетью
Другие страны 5 ноября 02:33
В Азербайджане выросла активность пользователей Instagram и Twitter
ИКТ 1 ноября 18:38
Шансы реализации проекта Libra велики - эксперт
ИКТ 1 ноября 14:27
Лента новостей
Демонстранты вернулись на площади в центре Бейрута
Другие страны 02:06
Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram
Другие страны 01:49
На акции протеста полицейских у аэропорта Мехико пострадали 10 человек
Другие страны 01:37
Парламент Боливии пока не может начать заседание для обсуждения отставки президента
Другие страны 01:22
Facebook запускает свой сервис онлайн-платежей
Другие страны 01:05
Трамп: США значительно повысят пошлины на товары из Китая, если стороны не договорятся
США 00:51
Робби Уильямс признался, что живет без мобильного телефона более десяти лет
Другие страны 00:29
Прокуратура ФРГ обвинила бывших топ-менеджеров Volkswagen в растрате более €5 млн
Другие страны 00:11
Трамп заявил, что США знают, где находится один из ближайших подручных главаря ИГ
Другие страны 12 ноября 23:58