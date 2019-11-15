В Мексике поблагодарили США за невмешательство в ситуацию с Моралесом

15 ноября 2019 00:41 (UTC+04:00)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил в ходе пресс-конференции благодарность правительству США за уважение решения Мексики предоставить политическое убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Благодарю правительство США и Дональда Трампа за то, что не стали публично оценивать наше свободное и суверенное решение", - заявил Лопес Обрадор, трансляция выступления доступна в Twitter политика.

По словам президента, Мексика не обязана ни у кого просить позволения и действует согласно конституции страны.

Временный президент Боливии Жанин Аньес, а также главный соперник Моралеса на выборах Карлос Меса осудили действия Мексики и заявили, что Эво Моралесу в статусе беженца не дозволяется совершать политических заявлений и участвовать в политической жизни страны.

Накануне Лопес Обрадор заявил, что Мексика также защитит и примет на территории страны всех людей, получивших убежище в посольстве в Ла-Пасе. По официальной информации на территории посольства Мексики находятся 20 боливийских чиновников и депутатов, опасающихся за свою безопасность. Экс-президент Эво Моралес, вице-президент и глава сената были эвакуированы в Мексику самолетом воздушных сил.

На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.

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