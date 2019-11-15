И.о. президента Боливии назначила еще пять министров временного правительства

15 ноября 2019 07:44 (UTC+04:00)

Временный президент Боливии Жанин Аньес в четверг привела к присяге пять министров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Pagina Siete.

Министром углеводородов и энергетики был назначен оппозиционный сенатор Виктор Уго Самора Кастедо, министром производственного развития - Вильфредо Рохас Парада. Министерство здравохранения возглавил Анибаль Крус Сенсано, культуры - Марта Юхра Апаса, спорта - Мильтон Наварро Мамани.

В среду Аньес уже назначила 11 глав ведомств. Всего в правительстве Боливии 20 министерских мест.

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