И.о. президента Боливии назначила еще пять министров временного правительства

Временный президент Боливии Жанин Аньес в четверг привела к присяге пять министров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Pagina Siete.

Министром углеводородов и энергетики был назначен оппозиционный сенатор Виктор Уго Самора Кастедо, министром производственного развития - Вильфредо Рохас Парада. Министерство здравохранения возглавил Анибаль Крус Сенсано, культуры - Марта Юхра Апаса, спорта - Мильтон Наварро Мамани.

В среду Аньес уже назначила 11 глав ведомств. Всего в правительстве Боливии 20 министерских мест.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.