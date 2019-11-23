В Афганистане три человека погибли в результате взрыва

По меньшей мере три человека погибли, еще пять получили ранения в результате взрыва в афганской провинции Каписа. Об этом в субботу сообщает телеканал TOLO News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Взрыв произошел на рынке в районе Аласай в пятницу вечером, однако известно о нем стало лишь сегодня. Отмечается, что среди пострадавших числятся два сотрудника сил безопасности, информация об их состоянии не приводится.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в этом регионе экстремистских группировок.

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