В Японии научились с точностью до 99% определять наличие 13 видов рака по капле крови

Корпорация Toshiba разработала метод диагностики раковых заболеваний, позволяющий по анализу крови определить наличие этого заболевания с точностью до 99%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в понедельник заявлении компании.

В основе этого способа диагностики - выявление типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК, которые выделяют в кровь раковые клетки. Для проведения анализа требуется всего одна капля крови и примерно два часа времени. Специально для этого компания создала портативное устройство со встроенным диагностическим чипом.

Тест позволяет определить наличие 13 видов рака, в том числе желудка, груди, печени, пищевода, поджелудочной железы, кишечника, мочевого пузыря и т.д. Он работает даже на самых ранних стадиях заболевания, отмечают в Toshiba. Компания рассчитывает, что через несколько дет после завершения цикла необходимых испытаний новый метод диагностики будет применяться повсеместно.

В Японии на фоне роста числа онкобольных в последние годы активно изучаются новые методы борьбы с ним. В первую очередь они касаются совершенствования методов диагностики, позволяющих выявить заболевание на ранних стадиях. Постепенно для этого начинает все шире применяться искусственный интеллект.

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