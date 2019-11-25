В Мексике неизвестные похитили актера и ограбили его спутниц

В Мексике неизвестные похитили двух туристов, в том числе актера Алехандро Санди, известного по ролям в телесериалах. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал SéUno Noticias.

Инцидент произошел в воскресенье рядом с вулканом Невада-де-Толука в штате Мехико.

Сообщается, что 37-летний Санди посещал этот туристический объект в сопровождении двух актрис. Злоумышленники ограбили женщин, а его увезли с собой. Одна из пострадавших — родная сестра известной мексиканской певицы Аны Барбары.

Вторым похищенным стал турист из Франции.

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