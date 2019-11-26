Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений

Южная Корея выразила КНДР протест в связи с учениями береговой артиллерии, сообщило министерство обороны РК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил в понедельник военную часть на острове Чханниндо на юго-западном побережье страны и лично проверил боеспособность артиллерийской роты, указав цель и приказав открыть огонь. Южная Корея сразу осудила действия КНДР, назвав это нарушением межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года.

Во вторник министерство обороны выслало КНДР официальное уведомление, в котором выразило протест свой протест в связи с нарушением договоренности о прекращении всей провокационной военной деятельности в приграничных территориях.

"Сегодня утром через западную военную линию связи министерство обороны выразило категорический протест в связи с учениями береговой артиллерии Северной Кореи. Мы послали письменное извещение, а также выразили это устно во время регулярного сеанса связи", - сообщила на брифинге представитель министерства обороны Чхве Хён Су.

Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан. В ноябре того же года северокорейские войска обстреляли расположенный также неподалёку остров Ёнпхёндо. А во время проведения американо-южнокорейских учений в марте 2014 года. Ким Чен Ын назвал остров Пэннёндо приоритетной целью в случае начала боевых действий. Южнокорейские журналисты также отметили, что 23 ноября прошла девятая годовщина обстрела Ёнпхёндо.

Нынешняя проверка боеготовности частей Корейской народной армии верховным лидером КНДР стала уже третьей за последний месяц. 18 ноября Ким Чен Ын руководил учениями по высадке подразделений воздушного десанта, а 16 ноября впервые за 2 года наблюдал за учениями авиации и ПВО.

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