Мадуро заявил, что Колумбия и США готовят провокации на границе с Венесуэлой

30 ноября 2019 04:33 (UTC+04:00)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Колумбия и США готовят провокации на границе с Боливарианской Республикой. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время выступления перед представителями транспортной отрасли, которое транслировалось по государственному телевидению, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У меня есть информация, что правительство Колумбии и Южное командование [Вооруженных сил США] думают о провокационных действиях на колумбийско-венесуэльской границе, чтобы попытаться отвлечь внимание от народного восстания против [президента Колумбии] Ивана Дуке. Национальные ВС должны находиться в состоянии повышенной готовности", - заявил он.

Мадуро также призвал военных "быть готовыми защищать мир и суверенитет Венесуэлы".

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