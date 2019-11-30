В Ираке появился центральный антикоррупционный суд

30 ноября 2019 18:33 (UTC+04:00)

Иракские власти создали центральный суд для рассмотрения коррупционных преступлений, сообщил в субботу представитель подавшего в отставку премьер-министра страны Саад аль-Хадиси, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Создан центральный суд, который будет специализироваться на преступлениях, связанных с коррупцией. Суд выпустит решения относительно официальных иракских лиц, обвиняемых в причастности к коррупционным делам. Он уже выпустил решения о наложении ареста на средства, принадлежащие обвиняемым в коррупции", - цитирует слова аль-Хадиси телеканал "Аль-Арабия".

Ранее суд в Ираке постановил задержать бывших губернаторов провинций Салах-эд-Дин и Бабель (Вавилон) по подозрению в получении взяток. Кроме того, управление по контролю за прозрачностью деятельности объявило о выпуске 60 постановлений о задержании депутатов и местных чиновников по подозрению в коррупции.

В пятницу премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди сообщил, что подаст прошение об отставке для рассмотрения парламентом после двух месяцев массовых антиправительственные акций протеста, в результате подавления которых погибли и пострадали более 400 человек.

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