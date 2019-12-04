Ким Чен Ын верхом на белом коне посетил революционные места у подножия Пэктусана

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын проехал верхом на белом коне по местам боевой славы у подножия священной для корейцев горы Пэктусан, где в годы Второй мировой войны располагались лагеря антияпонских партизан. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уважаемый высший руководитель вместе с сопровождающим его командным составом на боевых лошадях мчался во весь карьер по земле Пэкту и трогательно вспоминал кровавую историю партизан, которые пролили горячую алую кровь на просторах Пэкту и вписали величественную первую страницу в истории корейской революции", - подчеркнуло агентство.

По информации ЦТАК, в ходе посещения лагерей антияпонских партизан Ким Чен Ын распорядился усилить идеологическое воспитание молодежи на "революционных традициях Пэкту", чтобы "члены партии, трудящиеся, военнослужащие, студенты и школьники прониклись несгибаемым революционным духом Пэкту", для преодоления трудностей нынешней ситуации в народной республике.

"Сейчас вся партия, вся армия и весь народ, несмотря на беспрецедентную блокаду и давление со стороны империалистов, со всей энергией продвигают строительство могучей и процветающей социалистической Родины непреклонной душевной силой опоры на собственные силы", - приводит агентство слова лидера КНДР.

"И мы должны навеки отстоять и всесторонне претворить в жизнь революционные традиции Пэкту - большую энциклопедию нашей революции и вечное достояние нашей нации", - резюмировал Ким Чен Ын. Отмечается, что после осмотра лагерей антияпонских партизан он еще раз поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан.

В октябре нынешнего года Ким Чен Ын поднялся на самую высокую вершину Корейского полуострова верхом на белом коне. СМИ народной республики тогда назвали его восхождение на Пэктусан "великим событием, имеющим огромное значение в истории корейской революции".

Пэктусан, что в переводе с корейского означает "гора с белой вершиной", является самой высокой точкой Корейского полуострова с высотой 2750 метров над уровнем моря. Особую красоту Пэктусану придает озеро Чхончжи ("небесное озеро"), которое расположилось внутри кратера, образовавшегося примерно тысячу лет назад после извержения вулкана.

По легенде, более 4 тыс. лет назад с вершины этой горы спустился основатель древнего корейского государства Тангун, из-за чего корейцы считают Пэктусан священным историческим местом. Также, согласно официальной историографии КНДР, в годы Второй мировой войны на горе Пэктусан располагался тайный лагерь антияпонских партизан во главе с основателем народной республики Ким Ир Сеном (1912-1994). Считается, что там же в 1942 году появился на свет его сын, названный Ким Чен Иром, который впоследствии руководил КНДР в период с 1994 года вплоть до своей смерти в 2011 году.

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