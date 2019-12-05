В Японии открылся первый в мире магазин, где покупки совершаются управляемым роботом

5 декабря 2019 07:50 (UTC+04:00)

Магазин, в котором покупки осуществляются при помощи управляемого робота-аватара, открылся в четверг в японской столице. По заверениям компании-оператора магазина, которым выступил один из крупнейших в Японии авиаперевозчиков All Nippon Airways (ANA), магазин такого рода стал первым в мире, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ANA, магазин будет работать в тестовом режиме с 5 по 24 декабря в одном из торговых центров в столичном районе Нихонбаси. Робот-аватар, получивший название "Новый я" (newme), представляет собой 1,5-метровую вертикальную конструкцию на колесах. Управлять роботом можно через компьютер, смартфон или планшет посредством специального приложения. Перемещаясь по территории магазина, покупатель выбирает понравившиеся ему товары, после чего отправляется на кассу для электронной оплаты.

В 2020 году, когда в Японии пройдут летние Олимпийские Игры, планируется представить до тысячи таких роботов по всей стране. В перспективе ANA также рассчитывает начать использовать подобных роботов-аватаров в сфере медицины и ухода за пожилыми людьми.

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