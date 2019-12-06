В Паттайе около 400 человек эвакуировали из загоревшегося отеля

По меньшей мере 400 человек были эвакуированы из загоревшегося отеля Holiday Inn в курортном таиландском городе Паттайя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила газета The Nation, инцидент произошел рано утром в пятницу, информация о пострадавших не поступала.

Полиция была проинформирована о пожаре в гостинице в 04:30 по местному времени (00:30 мск). На место происшествия были отправлены пожарные и спасатели. Сотрудники служб безопасности и волонтеры помогли выбраться из горящего здания 400 гостям и сотрудникам отеля. Среди них были иностранные туристы, дети, пожилые люди и инвалиды.

Пожарным потребовалось 30 минут, чтобы потушить пламя. Охранник отеля рассказал, что он увидел дым на балконе одного из гостиничных номеров, затем возник огонь, который из-за сильного ветра быстро распространился по зданию. По словам полицейских, пожар произошел в передней части отеля, в то время как его центральная и задняя части остались целыми. Причина пожара будет установлена в ближайшее время, ущерб от возгорания составил около одного миллиона батов ($33 тыс.).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.