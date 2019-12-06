Южная Корея намерена выделить КНДР пять миллионов долларов гумпомощи

Южная Корея заявила о намерении выделить КНДР гуманитарную помощь в размере 5 миллионов долларов через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для повышения доступности медицинских услуг для северокорейских женщин и детей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство Южной Кореи приняло решение о выделении помощи, основываясь на убеждении, что этот проект сможет помочь снизить уровень смертности среди младенцев и их матерей", - говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе южнокорейского министерства по делам объединения.

Последний раз Южная Корея выделяла средства КНДР по линии ВОЗ в 2014 году. Ранее в июне этого года Сеул предоставил Пхеньяну гуманитарную помощь на 8 миллионов долларов через органы ООН. Помощь должна быть направлена для поддержки программ решения проблем питания детей и беременных женщин в Северной Корее, где миллионы жителей испытывают нехватку продовольствия из-за стихийных бедствий и международных санкций.

Кроме этого, о намерении оказать продовольственную помощь на 1 миллион долларов отдельно заявляла и администрация Сеула.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.