В Мексике пять человек погибли из-за утечки аммиака из автоцистерны

8 декабря 2019 01:51 (UTC+04:00)

Автоцистерна, перевозившая аммиак, перевернулась на трассе между мексиканскими штатами Мичоакан и Герреро. ДТП привело к утечке химического вещества и образованию токсичного облака, в котором оказался автобус с пассажирами. Жертвами отравления стали пять человек, еще более 20 были госпитализированы, сообщила в субботу газета El Milenio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в числе погибших и пострадавших оказались несколько детей.

Власти эвакуировали ряд небольших населенных пунктов рядом с местом автокатастрофы и приступили к ликвидации последствий утечки аммиака. Расследованием причин трагедии займутся правоохранительные органы.

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