"Талибан" и США прервали переговоры в Дохе на несколько дней

12 декабря 2019 21:38 (UTC+04:00)

Делегации США и радикального движения "Талибан" прервали на несколько дней переговоры о мирном урегулировании в Афганистане, проходящие в столице Катара. Об этом сообщил в четверг телеканал TOLO News со ссылкой на представителя движения Сохаила Шахина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня переговорная группа во главе с муллой Барадаром Ахундом встретилась с американской делегацией, которую возглавлял (спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану) Залмай Халилзад. Атмосфера диалога была спокойной, и стороны договорились продолжить переговоры через несколько дней после небольшого перерыва и консультаций", - цитирует телеканал Шахина.

Госдепартамент США 4 декабря информировал, что Халилзад отравился 3 декабря в Катар для возобновления переговоров с талибами.

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