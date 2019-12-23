В Венесуэле человек погиб при нападении оппозиции на воинскую часть

23 декабря 2019 01:55 (UTC+04:00)

Оппозиция совершила нападение на одну из воинских частей Венесуэлы, погиб один военнослужащий, сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны со стороны экстремистских секторов оппозиции, было похищено оружие", - сообщил он в Twitter.

"В результате этой террористической атаки погиб один военнослужащий. В данный момент задержанные дают показания", - добавил министр, отметив, что проводится поиск и преследование других нападавших.

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