Президент Бразилии признался, что после падения временно лишился памяти

Президент Бразилии Жаир Болсонару признался, что после падения в своей резиденции в понедельник вечером временно лишился памяти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С возрастом мы становимся похожи на детей. Вчера я действительно неудачно поскользнулся, потерял память, но, слава богу, все обошлось", - сказал он во вторник в прямом эфире телеканала Band.

В понедельник вечером Болсонару упал в уборной в официальной резиденции и ударился головой, после чего был срочно доставлен в военный госпиталь, где ему провели компьютерную томографию головного мозга. "Я упал на спину, удар был сильный", - признался президент.

По его словам, нарушение памяти носило кратковременный характер. "Сегодня утром многое восстановил [в памяти]. К примеру, не мог вспомнить, чем занимался вчера", - уточнил глава государства, которому врачи при выписке из военного госпиталя во вторник утром прописали покой. Несмотря на рекомендации медиков, Болсонару, по собственному признанию, в тот же день провел ряд рабочих встреч.

Что касается своего состояния здоровья в целом, политик заверил, что чувствует себя хорошо. Он также напомнил о полученном в прошлом году ножевом ранении, последствия которого не позволяют ему в прежнем режиме заниматься спортом. "Теперь только плаваю", - с сожалением отметил Болсонару.

В начале сентября 2018 года Болсонару, который в тот момент был кандидатом на пост главы государства, получил ножевое ранение во время встречи с избирателями на юго-востоке Бразилии. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего безработного Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Позднее он был признан невменяемым и помещен в психбольницу. Болсонару провел более трех недель в больнице и перенес две операции.

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