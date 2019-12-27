В Канаде сошел с рельсов товарный состав

В провинции Британская Колумбия в Канаде 26 вагонов товарного состава сошли с рельсов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в 30 км к востоку от горы Маунт-Робсон. Два вагона частично скатились с насыпи в небольшое озеро. Состав принадлежит компании Canadian National Railway и не перевозил опасные вещества.

Пострадавших нет. В настоящее время выясняются причины аварии.

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