В Канаде сошел с рельсов товарный состав

27 декабря 2019 03:59 (UTC+04:00)

В провинции Британская Колумбия в Канаде 26 вагонов товарного состава сошли с рельсов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в 30 км к востоку от горы Маунт-Робсон. Два вагона частично скатились с насыпи в небольшое озеро. Состав принадлежит компании Canadian National Railway и не перевозил опасные вещества.

Пострадавших нет. В настоящее время выясняются причины аварии.

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