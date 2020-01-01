В Афганистане восемь полицейских погибли при нападении талибов на КПП

1 января 2020 12:19 (UTC+04:00)

Восемь служащих дорожной полиции погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на КПП в северной афганской провинции Балх, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Командир дорожной полиции этой провинции Фавад Салехи заявил СМИ, что атака на пост полиции в одноименном уезде Балх произошла поздно вечером во вторник. Всего на КПП находилось 14 человек, и шестеро из них выжили после нападения.

При этом источник сообщил каналу, что талибы атаковали пост дорожной полиции при помощи внедренного в ряды правоохранителей агента. "Талибан" пока не прокомментировал СМИ сообщения о нападении и гибели полицейских.

Также ТВ со ссылкой на минобороны отмечает, что поздно вечером во вторник талибы напали на КПП вооружённых сил страны в северо-восточной провинции Тахар. В результате атаки погибли двое афганских военных, еще двое пострадали. Талибы подтвердили факт нападения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Афганистане 14 военных погибли при атаке талибов
Другие страны 30 декабря 2019 11:53
В Афганистане 17 человек погибли при атаке талибов
Другие страны 29 декабря 2019 10:53
В Афганистане сообщили о гибели десяти военных при атаке боевиков
Другие страны 28 декабря 2019 13:35
В Афганистане откроют три центра ASAN
Политика 24 декабря 2019 20:07
В Афганистане семеро военных погибли в результате атаки боевиков
Другие страны 24 декабря 2019 10:27
Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана
Другие страны 22 декабря 2019 11:45
Лента новостей
Президент: В 2019 году на социальную сферу были выделены более крупные средства
Политика 12:48
Австралия направила корабли и авиацию в заблокированный пожарами район
Другие страны 12:36
Вылетевший из нового аэропорта Пекина самолет вернулся обратно
Китай 12:04
Не менее девяти человек погибли в ДТП в участием автобуса в Иране
Иран 11:31
С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается внедрение ОМС
Общество 11:19
Кредитование в регионах Азербайджана растет
Финансы 11:17
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Другие страны 11:14
Президент Ильхам Алиев: 2019 год останется в истории как год глубоких реформ
Политика 11:00
Президент: Убежден, что наша последовательная, продуманная политика приведет к урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Политика 10:51