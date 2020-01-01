В Афганистане восемь полицейских погибли при нападении талибов на КПП

Восемь служащих дорожной полиции погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на КПП в северной афганской провинции Балх, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Командир дорожной полиции этой провинции Фавад Салехи заявил СМИ, что атака на пост полиции в одноименном уезде Балх произошла поздно вечером во вторник. Всего на КПП находилось 14 человек, и шестеро из них выжили после нападения.

При этом источник сообщил каналу, что талибы атаковали пост дорожной полиции при помощи внедренного в ряды правоохранителей агента. "Талибан" пока не прокомментировал СМИ сообщения о нападении и гибели полицейских.

Также ТВ со ссылкой на минобороны отмечает, что поздно вечером во вторник талибы напали на КПП вооружённых сил страны в северо-восточной провинции Тахар. В результате атаки погибли двое афганских военных, еще двое пострадали. Талибы подтвердили факт нападения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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