В Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва

По меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, взрыв произошел на мосту в городе Гамбору в нигерийском штате Борно на границе с Камеруном в 17.00 по местному времени в понедельник 6 января.

По словам свидетелей, более 35 человек получили ранения и были доставлены в местную больницу.

На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

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