Крупнейшие банки Японии приказали своим сотрудникам-японцам покинуть Иран

Крупнейшие банки Японии - Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group - приказали своим сотрудникам, имеющим японское гражданство и работающим в представительствах в Тегеране, покинуть Иран. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что это решение принято из соображений безопасности в связи с ухудшением обстановки на Ближнем Востоке. Также сотрудникам этих банков, имеющим японское гражданство, рекомендовано отказаться от поездок в соседние с Ираном страны.

МИД Японии 8 января временно закрыло посольство в Ираке и рекомендовало всем японским гражданам покинуть территорию этой страны.

