В Южной Корее выявили второй случай заражения новым коронавирусом

Южная Корея зарегистрировала второй случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала первый случай заражения пневмонией неизвестного происхождения. Первым подтвержденным заболевшим из Южной Кореи стала китаянка, прилетевшая в международный аэропорт Инчхона из Уханя 19 января. Еще четыре потенциальных зараженных сейчас проходят проверку.

Как сообщила KCDC, вторым зараженным стал 55-летний гражданин Южной Кореи, который прибыл вечером 22 января из Уханя в аэропорт Кимпхо. В Китае мужчина находился по работе, после первых симптомов заболевания 19 января обратился в местный госпиталь с жалобами на ангину. В ходе карантинного досмотра в аэропорту у него был обнаружен жар и боль в горле, после чего мужчину направили на проверку, что подтвердило заражение коронавирусом 2019-nCoV.

KCDC уже повысила уровень готовности страны к инфекционным заболеваниям на одну ступень с "синего" до "желтого", что означает повышенное внимание к ситуации, и приказала местным органам власти усилить мониторинг.

МИД Южной Кореи повысил до второго уровня степень опасности для путешественников в восточных районах Китая и попросил граждан воздержаться от поездок в Ухань, а авиакомпания Korean Air приостановила свои рейсы в зараженный город до 31 января. Администрация Сеула создала круглосуточную карантинную бригаду экспертов, чтобы реагировать на все возможные случаи заражения, и все 25 городских центров общественного здравоохранения получили инструкции о том, как проверять людей на наличие симптомов нового вируса.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших по состоянию на конец четверга достигло 830 человек, в 25 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

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