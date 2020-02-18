Премьер Канады хочет мирно договориться с индейцами по газопроводу

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что намерен решить ситуацию с протестами коренных жителей против строительства газопровода Coastal GasLink мирным путем и как можно скорее, говорится в заявлении пресс-службы премьера, опубликованном на его официальном сайте, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Премьер-министр подчеркнул важность урегулирования ситуации мирным путем через продолжающийся диалог. Премьер-министр и министры продолжают активно участвовать в решении этого вопроса и продолжают поддерживать контакты с лидерами коренных народов, чтобы как можно скорее урегулировать эту ситуацию", - говорится в заявлении.

Трюдо также еще раз отдельно подчеркнул необходимость срочного решения этого вопроса, чтобы свести к минимуму "весьма реальные последствия" для канадцев.

Газопровод Coastal Gaslink должен пройти по территории коренных индейцев Wet'suwet'en в провинции Британская Колумбия. Многие сообщества коренных жителей выступают против энергоинфраструктурных проектов на своей территории. Ранее суд постановил, что строительство газопровода должно быть продолжено. Шестого февраля конная полиция начала сносить лагерь индейцев, несколько человек были задержаны.