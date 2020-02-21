Китай дополнительно отменит повышенные пошлины на американские товары

Китайские власти с 28 февраля отменят повышенные пошлины на дополнительный перечень американских товаров. Об этом сообщил в пятницу комитет по налогам и пошлинам при Госсовете КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов страны, такие условия будут действовать до 27 февраля 2021 года и распространятся на товары, в отношении которых Пекин повысил ставки в качестве контрмеры на т. н. 301-ю статью США, предусматривающую усиление внешнеторговых ограничений.

В соответствии с принятым решением, компании-импортеры, уплатившие пошлины по соответствующей номенклатуре товаров, имеют возможность в ближайшие полгода получить свои деньги обратно после составления официального заявления. "Комитет продолжит работу, касающуюся освобождения от пошлин американских товаров, список которых будет продолжать оглашаться в приемлемые сроки", - отмечается в документе.

Согласно опубликованному списку, от повышенных пошлин освобождаются древесина и пиломатериалы, книги и журналы, гидравлические моторы и компрессорные установки, несельскохозяйственное насосное оборудование, фильтры и некоторые производственные станки.

14 февраля вступила в силу первая фаза договоренности между США и Китаем об урегулировании торговых споров, в рамках которой стороны понижают пошлины на продукцию друг друга. Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, Вашингтон не будет отменять пошлины на китайский импорт, пока стороны не достигнут второго этапа сделки.

Церемония подписания соглашения по первой фазе сделки состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.