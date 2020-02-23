Император Японии в день 60-летия заявил о намерении служить нации

Император Японии Нарухито, которому в воскресенье исполнилось 60 лет, заявил о своем намерении и впредь служить нации в качестве ее символа согласно конституции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мой путь в качестве символа (нации) только начинается. Размышляя о пути, который прошел почетный император, а также и другие монархи Японии, я намерен постоянно с мыслями о народе, вместе с народом выполнять свои обязанности в качестве символа", - сказал император в ходе своей первой после вступления на трон пресс-конференции.

Он добавил также, что намерен твердо соблюдать конституцию, согласно которой он является символом нации.

Император выразил надежду на то, что летние Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Токио, "для японских спортсменов и для всех участников останутся в памяти как великолепное событие".

"Я бы хотел, чтобы эта Олимпиада и Паралимпиада в особенности среди молодых людей укрепили взаимопонимание людей в мире, чтобы они почувствовали важность мира", - сказал император.

Обычно день рождения императора в Японии является государственным праздником и выходным днем. По традиции в этот день открывается вход подданных на территорию придворцового комплекса, а император несколько раз в день выходит на балкон, чтобы поприветствовать их. Однако в этом году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение отменить празднования.