В Пакистане шесть человек погибли при взрыве машины

Шесть человек погибли и четверо пострадали в пакистанской провинции Кветта при взрыве автомобиля, перевозящего баллоны со сжиженным природным газом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Samaa.

В результате взрыва один человек погиб на месте, пять получили серьезные травмы и скончались в больницах.

Еще четверо пострадавших доставлены в больницы с ожогами.

Причина взрыва пока неизвестна.