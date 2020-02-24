В Пакистане шесть человек погибли при взрыве машины
Шесть человек погибли и четверо пострадали в пакистанской провинции Кветта при взрыве автомобиля, перевозящего баллоны со сжиженным природным газом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Samaa.
В результате взрыва один человек погиб на месте, пять получили серьезные травмы и скончались в больницах.
Еще четверо пострадавших доставлены в больницы с ожогами.
Причина взрыва пока неизвестна.
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