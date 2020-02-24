В Китае отложили ежегодную парламентскую сессию из-за коронавируса

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – высшего законодательного органа Китая - принял решение о переносе ежегодной парламентской сессии из-за эпидемии коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном по итогам заседания в понедельник документе.

Ежегодная сессия ВСПН – главное внутриполитическое событие Китая, как и в предыдущие годы, должна была открыться 5 марта. Во время сессии, которая длится около 10 дней, депутаты принимают план социально-экономического развития страны, проект бюджета, военный бюджет, а также рассматривают другие законодательные акты.

"В ходе заседания принято решение отложить открытие третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва", - говорится в сообщении, которое приводит Центральное телевидение Китая.

Вместе с тем на неизвестный срок перенесено и открытие сессии высшего совещательного органа - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), которая обычно начинается 3 марта.

Отмечается, что о точном времени проведения сессий будет объявлено дополнительно.