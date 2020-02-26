В Пакистане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения пакистанской провинции Синд подтвердило первый случай заражения коронавирусом нового типа на территории страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду пресс-секретарь министра здравоохранения и социального развития провинции Мерана Юсуф.

"Двадцатидвухлетний молодой человек совершил поездку в Иран, - передает ее слова телеканал Geo TV. - Пациент прибыл из Ирана 20 февраля". "Первые симптомы проявились у него еще на территории Ирана", - добавила пресс-секретарь.

После проведения медицинского исследования пациент и все члены его семьи были помещены в карантин, в настоящее время производится забор анализов у всех, кто летел с ним в одном самолете, рассказала Юсуф.