В Колумбии разбился военный вертолет
Вертолет вооруженных сил Колумбии разбился в центральной части страны, в результате три человека погибли и два ранены, сообщает командование ВВС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Крушение вертолета Huey произошло в департаменте Кундинамарка рядом с муниципалитетом Бойака.
В числе погибших командир экипажа капитан Амайя Диас Энрике. Двое пострадавших доставлены в госпиталь.
Ведется расследование обстоятельств инцидента.
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