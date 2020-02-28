В Колумбии разбился военный вертолет

Вертолет вооруженных сил Колумбии разбился в центральной части страны, в результате три человека погибли и два ранены, сообщает командование ВВС, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Крушение вертолета Huey произошло в департаменте Кундинамарка рядом с муниципалитетом Бойака.

В числе погибших командир экипажа капитан Амайя Диас Энрике. Двое пострадавших доставлены в госпиталь.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.