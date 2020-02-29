Число пациентов с коронавирусом в Мексике возросло до трех

Третий случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике в пятницу. Об этом сообщил на пресс-конференции главный эпидемиолог министерства здравоохранения Хосе Луис Аломия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, у пациента с симптомами инфекционного заболевания были взяты анализы и они "показали положительный результат". "К настоящему времени у нас есть три подтвержденных случая нового коронавируса, - сказал он. - Вероятно, источник заражения во всех из них один и тот же, это завезенные случаи". По словам Аломии, власти подозревают наличие коронавируса еще у троих человек, находящихся в штатах Дуранго и Гуанахуато.

Ранее в пятницу президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна располагает необходимыми ресурсами для борьбы с распространением нового коронавируса, и призвал не сеять панику.