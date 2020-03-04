CNPC не будет отправлять сотрудников за границу из-за коронавируса

Китайская нефтяная компания China National Petroleum Corporation (CNPC) сообщила, что зарубежные проекты компании работают в штатном режиме, но отправка на них новых сотрудников приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила компания.

"Отправка экспатриатов для выполнения зарубежных проектов на данный момент приостановлена, чтобы предотвратить возможное распространение эпидемии среди принимающих стран", - говорится в релизе CNPC.

Компания также сообщила, что все сегменты её иностранного бизнеса приняли надлежащие меры профилактики и борьбы с эпидемией.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Число зараженных в стране превысило 80 тысяч человек, скончались 2 946. Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.