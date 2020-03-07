В Мексике произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в субботу на северо-востоке Мексики, рядом с границей с США. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр располагался в 47 км от города Мехикали, где проживают около 690 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 32 км.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.