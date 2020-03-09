В Колумбии два человека погибли при крушении самолета

По меньшей мере два человека стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла в центральной части Колумбии. Об этом в воскресенье сообщил директор по гражданской обороне департамента Толима, майор Луис Фернандо Велес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спасательные агентства и полиция уже прибыли в зону аварии, и согласно первым заявлениям, которые нам дают наши люди, есть двое погибших. <...> Мы пытаемся узнать, есть ли выжившие или, к сожалению, только те двое были единственными пассажирами", - заявил он, чьи слова приводит радиостанция La FM.

Радиостанция отмечает, что власти уже начали расследование причин трагедии. Также выясняется маршрут полета упавшего самолета.