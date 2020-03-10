В Таиланде число заболевших коронавирусом достигло 53 человек

Три новых случая заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрированы во вторник в Таиланде, все они связаны с поездками граждан страны в Италию. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге в Бангкоке глава Центра инфекционных болезней министерства здравоохранения Таиланда Сопхон Иамсиритхавон.

"В Таиланде три новых пациента, так что теперь общее количество заболевших с начала вспышки у нас составляет 53 человека", - сообщил он.

"Все трое – граждане Таиланда, у всех троих заражение связано в поездками в Италию. В случае 51-го пациента это контакт с вернувшимся из Италии коллегой, который уже несколько дней находится в больнице и учтен нашей прежней статистикой", - сказал глава Центра инфекционных болезней.

"Пациенты номер 52 и 53 – муж и жена 47 и 46 лет. Женщина вернулась 7 марта из поездки в Италию и обратилась к врачу, а муж заразился от нее", - рассказал он.

Иамсиритхавон также сообщил о том, что в карантинном центре на военно-морской базе Саттахип в провинции Чонбури, где проходили карантин тайцы, эвакуированные из Уханя, в настоящее время находятся 188 граждан Таиланда, нелегальных рабочих, вернувшихся из Южной Кореи.

"Там 100 мужчин и 88 женщин. Из них только 20 человек требуют пристального наблюдения - некоторые из-за симптомов простуды, некоторые – потому что прибыли из города Тэгу, южнокорейского очага распространения инфекции", - сказал глава центра инфекционных болезней.