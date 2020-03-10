Монголия отменила регулярные авиарейсы в страну

Власти Монголии в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 до 28 марта отменили все регулярные авиарейсы в страну, а также запретили иностранным гражданам въезд на территорию страны на автомобилях. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило посольство РФ в Улан-Баторе.

"О новых карантинных мерах в Монголии. До 28 марта 2020 года (включительно) отменены все регулярные авиарейсы в Монголию, прекращено движение поездов и запрещен въезд на территорию страны на автомобилях для иностранных граждан, в т. ч. граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Также российская дипмиссия сообщила, что до 7.00 по местному времени 16 марта 2020 года приостановлено междугороднее движение для всех видов транспорта внутри Монголии, включая поездки на личных автомобилях, междугородних автобусах и поездах, а также самолетах внутренних авиалиний.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Монголии, заболевший - гражданин Франции.

Посольство России в Улан-Баторе ранее сообщило РИА Новости, что граждане Монголии, которые за последние 14 дней посещали КНР, Италию, Южную Корею, Японию после возвращения автоматически попадают на 14-дневный карантин, а иностранным гражданам, посетившим эти страны за последние 14 дней, въезд в Монголию запрещен.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.